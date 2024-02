Cosa aspettarsi da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? 'Tanta azione e Miles e Gwen'

Dopo gli ultimi chiarimenti sull'uscita dell'atteso primo film live-action di Spider-Man con Miles Morales, l'attore Shameik Moore, doppiatore del personaggio nella versione originale della saga Marvel/Sony, ha parlato dell'attesissimo terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

In un'intervista esclusiva con Scott Mantz di ScreenRant durante la première di Madame Web, nuovo film del franchise di Spider-Man, Moore ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul prossimo film della saga animata del cosiddetto Spider-Verse, previsto originariamente per il 2024 ma rinviato a causa dei rallentamenti che la produzione ha subito durante gli scioperi di Hollywood dello scorso anno. L'attore ha dichiarato: "Dal terzo film potete aspettarvi tantissima azione, ma anche molti sentimenti per quanto riguarda Miles e Gwen. Fareste bene ad aspettarvi di tutto!" ha scherzato ridendo. "Sarà il degno sequel del secondo episodio: potete aspettarvi il ritorno di Spot, grande energia, tanta azione e alcuni dilemmi morali e tanti problemi da risolvere."

Ricordiamo che alcuni dettagli sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono già stati resi noti, come ad esempio il fatto che la storia del film è ispirata ad opere il film Genitori in trappola del 1988 e il romanzo di Mark Twain Il principe e il povero, entrambe incentrate su due persone identiche che si scambiano 'di posto' andando a vivere l'uno la vita dell'altro: in altre parole, è lecito aspettarsi che è proprio questo quello che succederà a Miles e Miles G. Morales, il nuovo villain introdotto alla fine di Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data d'uscita, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.