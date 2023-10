Cos'ha a che fare Taylor Swift con Argylle? La teoria sul film con Henry Cavill

Nel trailer di Argylle possiamo osservare Henry Cavill e Dua Lipa nei panni delle superspie, e numerose fan di Taylor Swift hanno ipotizzato che la cantante abbia più di "qualcosa a che fare" con il nuovo film di Apple TV.

Il fandom di Taylor Swift è uno tra i più attivi del web, e girano numerose teorie all’interno della community, alcune supportate da delle strane coincidenze, altre un po’ meno. Ad esempio, un grande mistero è quello dietro l’autore/autrice del romanzo da cui è tratta la pellicola. Il libro è stato ufficialmente scritto da Ellie Conway, ma non si hanno altre pubblicazioni da parte della scrittrice, e soprattutto lo scritto non è ancora stato pubblicato. Certo non sarebbe la prima volta che una casa di produzione compra i diritti per un romanzo prima dell’uscita dello stesso, ma l’informazione riportata è che Apple avrebbe pagato ben 200 milioni di dollari per avere l’esclusiva sul film. Un numero spropositato, che si avvicinerebbe a cifre accostabili solo a pochissime star, tra cui…Taylor Swift? Non è la prima volta che la cantante utilizza pseudonimi per i propri lavori, e durante le prove del suo ultimo tour ha indossato una felpa con su scritto "Conway Studios". Molti fan hanno immediatamente collegato, ma i Conway Studios esistono veramente e hanno prodotto cantanti molto famosi.

Un’altra teoria riguarderebbe la locandina della pellicola, che vede la presenza di un gatto Scottish Fold, e Swift ne ha proprio uno della stessa razza. In realtà questo collegamento sembra essere molto fragile, difatti Matthew Vaughn ha licenziato un gatto sul set di Argylle, proprio per fare spazio a quello della sua famiglia, che corrisponde a quello presente in copertina. L’ultima teoria, riguarda la somiglianza tra la protagonista del film, interpretata da Bryce Dallas Howard, e un personaggio interpretato da Taylor Swift nello short videoclip All too Well, entrambe dai capelli rossi, entrambe scrittrici.

Delle teorie potenzialmente interessanti, e voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.