Cos'ha fatto Shang-Chi negli ultimi due anni? Il mistero dell'MCU

A due anni di distanza dall'uscita nelle sale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, i fan Marvel si chiedono che cosa ha fatto il personaggio in tutto questo tempo. Il mistero solitamente contribuisce ad alimentare l'immaginazione dei fan e anche in questo caso le idee non mancano, a giudicare dalle opinioni sui social.

Nel nostro approfondimento ci siamo chiesti se i Dieci Anelli saranno gli eredi delle Gemme MCU ma nel frattempo si cerca di capire qual è stato il futuro del personaggio in questi ultimi due anni.



Un fan di Shang-Chi ha scritto:"La mia miglior ipotesi è che abbia imparato a padroneggiare il controllo sugli anelli da quando gli sono stati tramandati da suo padre e vuole onorare la sua memoria. Ma non penso che sia stato attivamente un supereroe. Non sembrava il tipo che vuole molta pubblicità, voleva solo una vita normale e concreta e sembra essere tornato a quella. La maggior parte delle persone non saprebbe nemmeno che è un supereroe perché la sua battaglia contro il Guardiano dell'Oscurità ha avuto luogo in un'altra dimensione" si legge online.



L'addestramento di Shang-Chi in effetti potrebbe essere un dettaglio molto importante quando rivedremo sul grande schermo il personaggio, interpretato da Simu Liu.

I fan hanno rimarcato che il film si è concluso con i titoli di coda che mostrano la sorella di Shang-Chi, Xu Xialing (Meng'er Zhang) che si scontra con le volontà del fratello. Shang-Chi potrebbe aver trascorso il tempo tra i due film dando la caccia e combattendo il sindacato criminale di sua sorella in tutto il mondo. Un percorso che potrebbe spiegare bene il mistero legato al personaggio.



