Cos'è Spider-Man Lotus e perché se ne parla: la storia del controverso film in uscita oggi

C'è un nuovo Spider-Man in città, ma non ditelo né alla Sony né alla Disney, né tanto meno alla Marvel: oggi 10 agosto uscirà in tutto il mondo il controverso Spider-Man: Lotus, film fan-made diretto da Gavin Konop.

Ma che cos'è esattamente Spider-Man: Lotus e perché tutti ne parlano? Ve lo spieghiamo in breve.

Spider-Man: Lotus è un fan film che mira ad esplorare il dolore di Peter Parker dopo la morte della sua ragazza e le sue lotte interne su come continuare ad essere un eroe e difendere gli altri anche di fronte ad una perdita personale insormontabile. Il film ha attirato l'attenzione per la prima volta quando una campagna IndieGoGo è riuscita a raccogliere ben 112mila dollari all'inizio del 2021: allo di evitare problemi di copyright con Sony o Marvel/Disney, il film sarà pubblicato in maniera totalmente gratuita e la campagna non avrà scopo di lucro.

Il film poi ha fatto anche parlare di sé a causa di numerose accuse di razzismo rivolte al regista e al protagonista interprete di Peter Parker (l'attore Warden Wayne), entrambi colpevoli di aver pubblicato in passato diversi post razzisti sui social network. Nessuno dei due ha mai negato la veridicità di tali post, ma hanno ripetutamente chiesto scusa per quello che hanno definito 'uno scorretto comportamento giovanile'. Lo scandalo ha anche spinto molti membri della troupe del film a lasciare Spider-Man: Lotus, cosa che ovviamente ha rallentato i lavori del progetto.

Sostanzialmente, però, Spider-Man: Lotus è diventato famoso perché è tecnicamente illegale, e sebbene non possa esistere, beh, esiste lo stesso. Parlando con Newsweek, il regista e produttore Stefano Da Frè ha parlato del perché Spider-Man: Lotus è un progetto particolarmente rischioso: "In passato era facile distinguere tra la versione di un film Marvel Studios e una versione creata dai fan, tuttavia oggi i valori della produzione cinematografica e gli incredibili effetti speciali disponibili possono ragionevolmente creare confusione tra gli spettatori occasionali. Spesso non ci sono conseguenze se si tratta di progetti realizzati senza scopo di lucro, ma questo Spider-Man: Lotus potrebbe forzare la mano alla Disney: tutte le polemiche che il film ha attirato su di sé potrebbero risvegliare lo studio, che a sua volta potrebbe voler proteggere l''immagine' e 'integrità' del franchise di Spider-Man".

Spider-Man: Lotus dovrebbe uscire su YouTube oggi 10 agosto 2023. Il film sarà presumibilmente caricato sulla pagina YouTube del regista Gavin J. Konop, che attualmente presenta diversi video di aggiornamento e clip del progetto. A questo proposito, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Spider-Man: Lotus.