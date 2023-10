Che cos'è la Netflix Geeked Week? Quando ci sarà? Che film e serie tv saranno mostrati? Se sulle pagine di Everyeye vi siete imbattuti nel trailer della Netflix Geeked Week 2023 e volete saperne di più, allora siete capitati nel posto giusto.

La Geeked Week di Netflix è l'evento di riferimento per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento di genere, e quest'anno ritornerà con la sua terza edizione che si svolgerà da lunedì 6 novembre (in occasione del cosiddetto Stranger Things Day: quindi chissà quali annunci avrà in serbo Netflix per quella data...) fino a domenica 12 novembre, un'intera settimana di celebrazioni virtuali durante la quale la piattaforma di streaming on demand presenterà trailer, debutti, notizie, anteprime, segreti dietro le quinte, merchandise e tante altre divertenti sorprese riguardanti i film, le serie tv, i titoli di animazione e i giochi preferiti dai fan.

Tra i titoli citati nel comunicato stampa, oltre a eventuali sorprese su cui si mantiene il riserbo, Netflix ha promesso novità per Il problema dei 3 corpi, Avatar: La leggenda di Aang, The Brothers Sun, Damsel, Devil May Cry, Il mondo dietro di te, Rebel Moon, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft e tanti altri film e serie tv.

Continuate a seguirci su Everyeye per tutte le informazioni e le novità che riguardano la Geeked Week e il mondo Netflix: ad esempio, guardate le nuove foto ufficiali di Avatar: La leggenda di Aang.