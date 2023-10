Cos'è il MonsterVerse? Quali film include? Tutto sulla saga di Godzilla e King Kong

Che cos'è il MonsterVerse? Quali film include? Se siete neofiti del franchise ma il full trailer di Monarch: Legacy of MonsterVerse ha stuzzicato il vostro interesse, allora siete nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che il MonsterVerse di Legendary Entertainment è un epico universo di intrattenimento con storie interconnesse i cui capitoli riuniscono le più titaniche forze della natura presenti nella cultura popolare, con personaggi tipicamente appartenenti al mondo giapponese che si incontrano con quelli più occidentali. Nei film del MonsterVerse, il pubblico assiste alla più grande battaglia per la sopravvivenza dell'umanità, in lotta per salvare il mondo da una nuova realtà catastrofica: i mostri dei nostri miti e delle nostre leggende sono più reali che mai.

La saga ha inizio nel 2014 con Godzilla di Gareth Edwards, apprezzato dalla critica per il suo approccio tutto sul fuori campo con Godzilla raccontato dal punto di vista dei minuscoli uomini ai suoi piedi. Successivamente, il franchise ha introdotto la figura di King Kong con Kong: Skull Island del 2017, e ampliato la portata dell'universo narrativo con Godzilla: King of the Monsters del 2019: questi tre film hanno condotto il pubblico verso il primo crossover Godzilla vs. Kong del 2021, nel quale i due titani si sono incontrati/scontrati per la prima volta. Nelle prossime settimane la saga continuerà con la serie tv Monarch: Legacy of Monsters, ambientata sia prima che dopo gli eventi di Godzilla 2014, mentre ad aprile 2024 tornerà al cinema con Godzilla x Kong: Il nuovo impero, nuovo film crossover con Godzilla e King Kong.

Al momento non sono noti i piani per il futuro del franchise dopo questi due nuovi appuntamenti, quindi rimane con noi per tutte le prossime novità.