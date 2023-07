Cos'è il Barbienheimer? Tutto sul meme tra Barbie e Oppenheimer

Cos'è il Barbienheimer? In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere meme tra Barbie e Oppenheimer, com'è nato e perché è diventato così popolare nelle ultime settimane al punto da arrivare ad intasare le bacheche social di ogni cinefilo degno di questo nome.

Sostanzialmente, tutto nasce all'incirca un anno fa, quando dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Oppenheimer, col quale Universal Pictures svelava la data d'uscita del nuovo, attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan, Warner Bros Pictures rilanciava annunciando che Barbie sarebbe uscito negli USA lo stesso giorno, il 21 luglio 2023: in Italia questo 'scontro al box office' non avverrà, dato che il film diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken esce oggi 20 luglio nelle sale mentre Oppenheimer arriverà solo a fine agosto, ma negli USA in queste settimane si è scatenata una vera e propria 'Barbienehimer' mania.

Questo meme, che sostanzialmente enfatizza l'uscita contemporanea di due film così diversi tra loro (da una parte la colorata avventura rosa sul giocattolo Mattel e dall'altra il biopic storico di tre ore, in larga parte in bianco e nero, sull'uomo che costruì la bomba atomica), è stato non solo spinto dai fan con poster e concept art create ad hoc, ma riconosciuto 'ufficialmente' anche dai diretti interessati, con i registi Christopher Nolan e Greta Gerwig e le tantissime star dei due film che hanno commentato questa 'rivalità amichevole' ai microfoni della stampa. Perfino Tom Cruise, per incoraggiare i fan a tornare al cinema, ha pubblicato un post in cui si mostrava con in mano i biglietti di Barbie e Oppenheimer.

Chiaramente Barbie, aperto ad un pubblico più ampio, è strafavorito per lo scontro box office con Oppenheimer, e anzi i più malfidati sospettano che la mossa sia stata pensata da Warner Bros per mettere i bastoni tra le ruote a Christopher Nolan, dopo che la famosa diatriba tra il regista e lo studio scoppiata nel 2021 intorno al ruolo di HBO Max nella distribuzione dei film Warner aveva portato ad un divorzio tra le due parti dopo una felice partnership durata quasi vent'anni (la trilogia di Batman, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet).

