Che cos'è il Back to Hogwarts 2023? La vera festa di Harry Potter spiegata bene

Che cos'è il Back to Hogwarts 2023? Vi spieghiamo la vera festa di Harry Potter, una ricorrenza che i fan di tutto il mondo celebrano ogni anno in onore della saga cinematografica nata dai libri best-seller di JK Rowling.

Per chi non lo sapesse ogni anno l'1 settembre, in tutto il mondo, tutte le generazioni di fan di Harry Potter si riuniscono per celebrare un giorno molto speciale nel calendario del Wizarding World: il Back To Hogwarts.

Un po' sulla falsariga dello Star Wars Day, quando il 4 maggio i fan della saga di Guerre Stellari celebrano le opere e l'universo creato da George Lucas, il Back to Hogwarts è la festa che celebra Harry Potter: iniziata molti anni fa come una celebrazione spontanea dei fan, oggi l'evento è diventato una vera e propria tradizione annuale riconosciuta come uno dei momenti più importanti nel calendario dei fan di Harry Potter. Il giorno scelto, l'1 settembre, rappresenta infatti il momento in cui i maghi e le streghe di JK Rowling salgono a bordo dell'Hogwarts Express sul binario 9 ¾ per intraprendere un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Questa celebrazione di portata mondiale, che ogni anno riunisce i fan online e nella vita reale per celebrare la magia di queste amate storie e interagire con la community di Harry Potter, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi nel 2023 sarà festeggiato con il ritorno dei film di Harry Potter in tv e con tantissime iniziative commerciali in onore di Harry Potter, come un'area dedicata alla saga allestita nella stazione di Milano Centrale o una linea completa di snack dolci ispirata al franchise.

Festeggerete anche voi il Back to Hogwarts 2023? E se si, come? Fatecelo sapere nei commenti!