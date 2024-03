Il corvo: quale sarà la trama del reboot con Bill Skarsgaard?

Quale sarà la trama del reboot de Il corvo? Cerchiamo di capire che storia racconterà il nuovo film del franchise, diretto da Rupert Sanders e interpretato da Bill Skarsgaard nei panni del protagonista principale.

Nonostante le prime foto ufficiali de Il corvo 2024 abbiano svelato un look molto diverso per il protagonista rispetto a quello iconico del film originale del 1994, la trama del nuovo episodio sarà identica a quella già raccontata vent'anni fa: entrambi i film sono infatti basati sul fumetto Il corvo di James O'Barr, e sebbene attualmente non possiamo sapere se e eventualmente quali modifiche abbia apportato il regista Rupert Sanders rispetto all'originale è stato confermato che la storia sarà ancora quella di Eric Draven, un musicista rock classico la cui anima, inquieta e tormentata torna per vendicare la propria morte, oltre allo stupro e all'omicidio della sua fidanzata Shelly Webster, e dare la caccia ai colpevoli.

Il film originale - noto anche per la tragica morte del protagonista Brandon Lee, figlio di Bruce Lee, avvenuta sul set durante le riprese - divenne un grande successo al box office e negli anni seguenti si trasformò in oggetto di culto, dando anche origine ad un franchise composto da tre sequel e una serie televisiva, oltre a questo nuovo remake del 2024.

