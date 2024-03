Il Corvo, il trailer del reboot arriva domani! L'attesissimo annuncio in un teaser

Di remake e reboot ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni, ma mettere le mani su un film come Il Corvo vuol dire rischiare di esporsi a un linciaggio con pochi precedenti: il film con Brandon Lee occupa ancora oggi un posto speciale nel cuore di quei tanti fan che ora fremono (e tremano) nell'attesa di ciò che accadrà tra qualche ora.

Già, perché qualche giorno dopo la diffusione delle prime foto di Bill Skarsgard nei panni di Eric Draven è arrivata la notizia che in tanti aspettavamo: il trailer del remake de Il Corvo è ormai prossimo al debutto! Stando a quanto annunciato da un brevissimo teaser pubblicato sui social in queste ore, le prime immagini del film con FKA Twigs saranno a nostra disposizione domani.

Nel teaser di cui sopra non si parla di un orario preciso, né ci viene rivelato alcun indizio (ovviamente) su ciò che vedremo: tutto ciò che ci viene mostrato è il logo del film con la promessa di un primo trailer in arrivo praticamente tra poche ore. Quali sono le vostre aspettative? Pensate che ci sarà da rabbrividire o che, finalmente, potremo guardare a questo progetto con rinnovata fiducia? Diteci la vostra nei commenti! I fan, per ora, sembrano comunque non aver apprezzato le foto di Bill Skarsgard rilasciate pochi giorni fa.

