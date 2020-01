Il Corvo torna in produzione: il reboot dello storico film si farà

Ricorderete che Sony aveva rimosso The Crow dal listino dei film in cantiere dopo l'abbandono del progetto da parte di Jason Mamoa. Ora arriva l'annuncio: il film è tornato il lavorazione.

Quando si tratta di The Crow, purtroppo, bisogna sempre fare i conti con problemi spesso insormontabili. È una sorta di maledizione che il franchise si porta dietro sin dalle origini. Il film originale del 1994 aveva avuto enormi problemi di produzione dovuti alla morte del protagonista sul set, un triste incidente che ebbe anche la conseguenza di costringere il regista a completare l'opera usando stratagemmi che fecero lievitare i costi. I sequel non ebbero lo stesso successo del primo film, a sua volta ispirato ad una graphic novel di James O'Barr.

Il reboot in tempi recenti sembrava cosa fatta, ma la Sony ha dovuto sospendere la produzione a causa di ulteriori questioni, che hanno spinto sia l'attore protagonista Jason Mamoa (Aquaman, Game Of Thrones), sia il regista Coryn Ardy (The Nun) ad abbandonare il progetto nel 2018. Ora, attraverso il sito Bloodydisgusting, è stato annunciato il ritorno di The Crow e a quanto pare questa potrebbe essere la volta buona. Il regista e lo sceneggiatore sono stati cambiati e per ora non ci sono ulteriori dettagli in merito al cast. La trama dovrebbe seguire da vicino quella della graphic novel: Eric Draven è un musicista rock resuscitato e il suo compito è quella di vendicarsi contro i criminali che lo hanno ucciso e che hanno abusato della sua fidanzata.

