Il corvo, svelata la data d'uscita del reboot con Bill Skarsgård

Ora è ufficiale. Il nuovo reboot del franchise Il corvo ha una data d'uscita nelle sale cinematografiche. Protagonista della nuova versione su grande schermo è la star svedese di IT Bill Skarsgård, scelto come erede del celebre ruolo interpretato dal compianto Brandon Lee, Eric Draven nel film del 1994 di Alex Proyas.

Prodotto da Lionsgate, Il corvo, diretto da Rupert Sanders, uscirà al cinema il 7 giugno. Nel nuovo film, le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinati quando vengono raggiunti dai demoni del proprio passato. Sacrificandosi, Eric potrebbe salvare il suo grande amore e con questo obiettivo si mette alla ricerca dei loro spietati assassini, iniziando un viaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti per riparare ai torti subiti.



Nel cast de Il corvo anti-Marvel, com'è stato definito, anche Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. Charlotte Koh, vicepresidente di Lionsgate, ha dichiarato:"Apprezziamo ciò che il personaggio de Il corvo e il film originale significano per legioni di fan e crediamo che questo nuovo film offrirà al pubblico una reinterpretazione autentica e viscerale del suo potere emotivo e della sua mitologia. Lavorare con un team creativo guidato dallo stile visivo e narrativo senza pari di Rupert e con un team di produzione che ha realizzato alcuni dei film più popolari e impattanti degli ultimi decenni è un vero privilegio".



Il reboot de Il corvo potrebbe avviare un nuovo universo cinematografico, come ha fatto intuire anche il produttore Sam Pressman.