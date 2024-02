Il corvo: primo sguardo a Bill Skarsgaard nel ruolo che fu di Brandon Lee

Ora che la data di uscita del reboot de Il Corvo è stata svelata, emergono le prime foto del film, con al centro Bill Skarsgård. L'attore svedese è infatti in procinto di consegnarci quello che potrebbe essere uno dei ruoli più importanti della sua carriera.

Dietro la macchina da presa, Rupert Sanders: il regista si è detto consapevole che nel periodo di promozione che precederà l'arrivo del film in sala si parlerà molto del celebre predecessore cinematografico. Un vero e proprio cult, anche alla luce del terribile evento che segnò la sua genesi, la tragica scomparsa di Brandon Lee. I paragoni tra le due opere saranno inevitabili e molto è certamente in mano all'attore principale e alla sua abilità nel conferire al ruolo di Eric Draven qualcosa di mai visto prima.

Il film del 1994 di Alex Proyas, adattamento dell'omonima graphic novel di James O'Barr, è stato realizzato in un'epoca in cui l'idea di cine-fumetto come la concepiamo oggi era ancora remota: non stupisce particolarmente, infatti, che il produttore del reboot abbia definito il "nuovo" Corvo un film anti-Marvel. Il film originario, oltre a presentare le atmosfere tipiche dell'epoca in cui è stato realizzato, per la sua veste grafica trasse grande ispirazione dal fumetto a cui si ispirava.

Le foto appena diffuse (le trovate in calce all'articolo), che mostrano Bill Skarsgård da solo di fronte allo specchio e poi in coppia con la co-protagonista FKA Twigs, sembrerebbero rivelare un tentativo di svincolarsi in parte dai modelli originari (tanto la graphic novel quanto il lungometraggio) e dall'immaginario costruito attorno ad essi nel corso degli anni, attingendo ad atmosfere più contemporanee.