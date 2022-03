Il Corvo: il remake è ancora in sviluppo, atteso annuncio nuovo regista e protagonista

Nel corso di un'intervista concessa a IndieWire, il produttore Ed Pressman è tornato ad aggiornare circa lo stato dei lavori sul remake de Il Corvo, film cult di Alex Proyas con l'indimenticabile (e purtroppo ultima) performance di Brandon Lee nei panni di Eric Draven. Nonostante siano trascorsi anni dall'annuncio del remake sono attese novità.

Pressman ha confermato che il remake de Il Corvo è ancora "in fase di sviluppo come reboot" e si aspetta che un nuovo regista e un nuovo cast vengano annunciati nel prossimo futuro. L'ultima volta che avevamo avuto qualche notizia dal progetto era stato lo scorso novembre, quando in streaming trapelò il test footage di Jason Momoa nei panni di Eric Draven in quello che era il progetto precedente affidato a Colin Hardy e ufficialmente accantonato.

Qualche mese fa, Corin Hardy aveva ammesso di sperare ancora di poter realizzare il reboot de Il corvo: "Si tratta di una storia di cui sono semplicemente innamorato e con cui mi sono sposato, ci ho messo tre anni e mezzo, quattro anni di vita e amore, sangue, sudore e lacrime, e ho un sacco di materiale, quindi non so se un giorno... suppongo che non voglia davvero mostrarli perché credo ancora che ci sarà un nuovo film de Il corvo prima o poi, vedremo". Tuttavia, le parole del produttore confermano che lo studio è alla ricerca di un nuovo regista per il reboot.

Il fumetto originale si concentrava sulla resurrezione di Eric Draven un anno dopo che lui e la sua fidanzata erano stati assassinati, con lo spirito soprannaturale di un corvo che gli permetteva di mettere in atto la sua vendetta su coloro che hanno causato la sua morte.

Voi cosa ne pensate? Vedremo un'altra versione di Il Corvo sullo schermo? Su Everyeye scoprite cinque revenge movie da non perdere, tra cui proprio Il Corvo.