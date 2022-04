Il Corvo, il remake entra in produzione: Bill Skarsgård sarà Eric Draven

Sono ormai anni che si parla di un remake de Il Corvo, film del 1994 a sua volta tratto dall'omonimo fumetto. Tanti gli attori considerati per il ruolo da protagonista, tra cui ricordiamo Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Tom Hardy e Jason Momoa. Alla fine, secondo quanto riportato da THR, a interpretare Eric Draven sarà Bill Skarsgård.

Tutti ricorderanno il set del film del 1994 per il tragico incidente che risultò fatale per Brandon Lee, una vicenda che ha segnato per sempre il mondo del cinema. La pellicola divenne subito un film di culto alla sua uscita, dando vita a diversi sequel che mettevano al centro della vicenda altri protagonisti. Adesso, però, dopo anni di riflessioni, Eric Draven tornerà sui nostri schermi.

Il remake entrerà ufficialmente in produzione questa estate, e avrà un budget di 50 milioni di dollari. In cabina di regia ci sarà Rupert Sanders, che in molti ricorderanno per il film Biancaneve e il cacciatore, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Zach Baylin, che ha recentemente lavorato al film candidato all'Oscar King Richard.

La pellicola in arrivo riporterà sullo schermo la trama del fumetto originale e dunque quella del film del 1994, facendo così ripartire il franchise. Nella storia originale Draven, un musicista rock in procinto di sposarsi con Sally, viene ucciso insieme a quest'ultima da una banda locale. Dopo un anno resuscita, realizzando l'antica leggenda del Corvo, e si ritrova ad avere abilità soprannaturali che gli permettono di vendicarsi dei suoi aguzzini.