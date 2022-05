Il Corvo: il remake con Bill Skarsgård sarà presentato a Cannes

Lo scorso 2 Aprile abbiamo scoperto che Bill Skarsgård sarà Eric Draven nel remake de Il Corvo. Il film sarà diretto da Rupert Sanders e scritto da Zach Baylin. Secondo quanto riportato recentemente il reboot arriverà a Cannes grazie alla FilmNation Entertainment.

Questa notizia fa ovviamente già comprendere la portata dell'operazione, che secondo alcune voci vedrà un budget iniziale di 50 milioni di dollari. Tuttavia non placa la preoccupazione dei fan, che pensano che il film potrebbe effettivamente non portare nulla di nuovo rispetto a quello del 1994, giudicato da alcuni perfetto così com'è.

The Crow è un'interpretazione moderna dell'amata graphic novel di James O'Barr, e l'idea di questo remake è in verità nata già diversi anni fa dall'amicizia tra Gareth Evans e Corin Hardy. Inizialmente infatti sarebbe stato proprio quest'ultimo a portare sui nostri schermi un'altra narrazione ispirata ai fumetti, ma così non sarà. Per ora. In ogni caso Hardy ci tiene a precisare che ha molto materiale, e soprattutto a tranquillizzare i fan che si chiedono che tipo di storia racconterà il remake di Sanders.

"Penso che considerando sia la graphic novel originale di James O'Barr che le successive iterazioni di quel personaggio nei fumetti, non c'è motivo per non fare ancora di più con quel personaggio" ha detto Hardy. "Il concept di The Crow, la mitologia di The Crow, il tono e tutto ciò che rappresenta è ancora unico nel mondo in cui viviamo in questo momento".