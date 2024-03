Il Corvo, il regista dell'originale contro il remake: 'È solo di Brandon Lee'

Il remake de Il Corvo non entusiasma Alex Proyas, regista del film originale del 1994. Proyas ha diretto nel 1994 il primo film con protagonista Brandon Lee, che morì durante le riprese del film a causa di un tragico incidente sul set.

A vent'anni di distanza arriva il remake del film, ma l'accoglienza da parte dei fan e del cast stesso de Il Corvo è stata tutt'altro che calorosa. Dopo la stroncatura dell'attrice protagonista de Il Corvo, arriva anche la reazione del regista: "Non provo nessuna gioia nel vedere così tanta negatività nei confronti del lavoro dei miei colleghi. E sono sicuro che il cast e la troupe avessero davvero delle buone intenzioni, come le abbiamo tutti in ogni film. Quindi mi addolora esprimermi nuovamente sull'argomento, ma credo che la reazione dei fan sia molto eloquente" ha scritto Proyas in un post su Facebook.

Proyas si riferisce al record negativo del trailer di Il Corvo, arrivato a totalizzare un numero impressionante di non mi piace sulle principali piattaforme social. Proyas ha proseguito parlando dell'importanza dell'eredità rappresentata dalla performance di Brandon Lee nel film originale: "Il Corvo non è solo un film. Brandon Lee è morto realizzandolo ed è stato concluso come testimonianza del suo splendore perduto e della tragica perdita. Il film è la sua eredità. E tale dovrebbe rimanere".

Il regista aveva espresso opinioni simili già nel 2017 in un altro post Facebook, dove dichiarava la sua contrarietà all'idea di un remake: "Mi sembra sbagliato, dopo che Lee ha pagato un prezzo così alto per creare il personaggio di Eric Draven".



Sanders ha cercato di difendere le scelte riguardo il cambio estetico radicale del protagonista, affermando di aver lavorato nel rispetto dello spirito originale, ma non sembra aver convinto nè Proyas nè i fan de Il corvo.

Su The Marvels è uno dei più venduti di oggi.