Il corvo, il regista dell'originale deride il reboot: 'Brutta giornata dal parrucchiere'

Questa settimana vi abbiamo proposto le prime foto ufficiali de Il corvo, reboot del celebre film cult con Brandon Lee in uscita nel 2024 con protagonista Bill Skarsgaard, ma cosa ne pensa il regista del capitolo originale Alex Proyas?

Dopo la reazione così così dei fan de Il corvo, che sui social hanno scherzato paragonando il nuovo protagonista al Joker di Jared Leto in Suicide Squad, a quanto pare neanche Proyas è rimasto colpito dalle prime foto del reboot, almeno non positivamente: il regista ha infatti ricondiviso le immagini del nuovo film sul suo profilo personale del social network Facebook, scherzando: "Eric Draven ha avuto una brutta giornata dal parrucchiere. Passiamo al prossimo reboot, grazie."

Insomma, non serve Auguste Dupin (restando nei pressi del tema dei 'corvi') per capire che Alex Proyas di questo reboot moderno non vuole saperne nulla, e la sua reazione rispecchia bene o male quella dei fan del film originale: speriamo per la Lionsgate che un primo futuro trailer possa ribaltare la situazione.

Ricordiamo che il remake de Il corvo, che vede protagonisti Bill Skarsgård di IT e la musicista FKA Twigs, è stato diretto da Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il cacciatore e del remake live-action di Ghost in the Shell con protagonisti Scarlett Johansson e Takeshi Kitano.

La data d'uscita è fissata per il 7 giugno prossimo.