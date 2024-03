Il Corvo, è subito record negativo per il trailer del reboot!

Con 53mila "non mi piace", il trailer del reboot di The Crown ufficializza un record negativo che potrebbe aver già segnato il destino del film.

Nell'era dei reboot, dove si pesca dal passato per rielaborare in chiave più contemporanea, essere diffidenti è un meccanismo di difesa: superare (o almeno eguagliare) i film che hanno fatto la storia del cinema è un'impresa, a volte riuscita e (molte) altre no. Nel caso del reboot del Corvo, ammesso che ne avessimo davvero bisogno, però procedere con i piedi di piombo era una condizione essenziale per la riuscita del film, colpito da una maledizione che non ha potuto che fare breccia nei nostri cuori con il leggendario Brandon Lee.

Sarà stato l'imbarazzante look di Bill Skarsgård nel reboot de Il Corvo a far crollare ogni riserva? Per il pubblico, le prime clip mancano di fedeltà con il materiale originale, tratto dai fumetti di James O'Barr. Alcuni utenti affermano che se non fosse stato specificato sarebbe impossibile collegare questo trailer al reboot de Il Corvo e ancora chi afferma che Madame Web (flop del Sony's Spider-Verse) ha già un rivale. L'atmosfera da "revenge movie" lamentata da più utenti ha dato l'impressione di un film trito e ritrito, ben lontano da tutto ciò che è stato il film del 1994.

Eppure Bill Skarsgård sa essere camaleontico e ha sempre saputo conquistare il pubblico con performance intense: se si tocca Eric Draven, però, le cose cambiano.

