Il corvo, il reboot è finalmente pronto: Lionsgate acquista i diritti, uscirà nel 2024?

Il reboot cinematografico de Il corvo, cult con protagonista il compianto Brandon Lee, è stato per anni bloccato nel cosiddetto 'development hell', ma come in un lieto fine hollywoodiano il film è finalmente pronto a mostrarsi al pubblico di fan.

Diretto da Rupert Sanders e interpretato da Bill Skarsgård nel ruolo principale di Eric Draven, Danny Huston e FKA Twigs, in queste ore il remake de Il corvo è passato alla Lionsgate, che come segnalato dal The Hollywood Reporter è pronta a distribuire il film nel 2024.

"Il corvo ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura", hanno affermato i produttori Victor Hadida, Molly Hassell e John Jencks in una dichiarazione congiunta. “Siamo entusiasti di aver realizzato questo un nuovo adattamento per il pubblico di oggi, un adattamento che rispetta l'eredità del film originale. Rupert ha magistralmente introdotto nuove dimensioni per creare un universo contemporaneo per questa saga senza tempo dedicata all'amore eterno, e non vediamo l'ora di condividere questa visione con il pubblico cinematografico."

Secondo quanto riferito, FKA Twigs interpreterà la fidanzata di Draven, Shelly, e sebbene non siano stati rivelati dettagli sul ruolo di Danny Huston, è possibile che interpreterà il cattivo. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, nel frattempo scoprite come fu completato Il corvo dopo la morte di Brandon Lee, avvenuta tragicamente sul set durante le riprese.