Il corvo: il reboot sarà un film anti-Marvel, nuovi dettagli

Lionsgate ha acquistato i diritti per The Crow, il reboot cinematografico del film "Il Corvo". Il produttore ha descritto un po’ le caratteristiche della pellicola, definendolo un film anti-Marvel.

Parlando con Deadline, l'amministratore delegato della Pressman Film e produttore di The Crow, Sam Pressman, ha condiviso la sua euforia per la possibilità di condividere ciò che è stato pianificato per il film:

“Il Corvo è stato una parte centrale e integrante della nostra azienda e sono davvero orgoglioso dei progressi e del lavoro svolto. Credo che il film lascerà la gente a bocca aperta. I nostri partner vogliono affrontarlo a 360 gradi, sia che si tratti di videogiochi, di serie animate o di un universo, ma ha un'eredità cosmica che può espandersi al di là di una singola storia."

Il produttore ha poi continuato con un paragone tra l’universo de “Il corvo” e l’universo Marvel:

“Siamo finalmente a un punto in cui possiamo davvero esplorare queste altre strade, perché è una pellicola così unica che non è un film dello studio, non è un film Marvel, è una specie di anti-Marvel. Ho le massime speranze in questo senso e mi piace molto quello che Molly Hassell ha fatto per spingere il film verso l'alto, e Rupert Sanders è un tale visionario.” Questo remake è basato sull'omonima serie limitata di fumetti del 1989 di James O'Barr.

Il film originale ebbe alcuni problemi, infatti Il Corvo fu completato senza Brandon Lee, morto accidentalmente durante le riprese a causa di un colpo di pistola, ma la pellicola fu finita e diventò successivamente un cult.