Il corvo, il reboot con Bill Skarsgård è ufficialmente in post-produzione

Deadline riporta alcune novità sul progetto del reboot del cult cinematografico Il corvo, con protagonista la star di IT, Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven. Negli ultimi giorni al progetto si è aggiunto Ashland Hill Media Finance, per dare il proprio contributo nella fase di post-produzione attualmente in corso.

La novità dell'inizio della post-produzione è un traguardo davvero rilevante per un progetto nato nel lontano 2008 e soltanto ora giunto alle fasi conclusive.

Anche gli ultimi intoppi d'inizio anno avevano fatto preoccupare i fan ma finalmente le riprese del reboot di Il corvo sono terminate e la fase di post-produzione è ben avviata.



Oltretutto di recente si è parlato di una sorpresa inaspettata: il reboot di Il corvo potrebbe essere una serie tv e non un film.

Si attendono conferme da questo punto di vista ma una certezza esiste: Bill Skarsgård interpreta Eric Draven, l'angosciata rock star che torna dalla morte per vendicare il brutale omicidio della sua fidanzata, quest'ultima interpretata da FKA twigs.



Nonostante i vari sfortunati rifacimenti degli ultimi anni, Il corvo di Alex Proyas è rimasto un cult della cinematografia anni '90, anche a causa della tragica morte sul set di Brandon Lee, ucciso da un reale colpo di pistola sparato dall'arma impugnata dal collega Michael Massee; nel corso degli anni sono nate diverse leggende e versioni sulla morte di Lee.



