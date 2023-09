Il Corvo, il reboot avvierà l'universo cinematografico? Parla il produttore

Il 2024 cinematografico si fa già attendere e tra le più interessanti novità in arrivo figura senza dubbio The Crow, remake dell'omonimo film cult del 1994 di Alex Proyas, ricordato con affetto tra i fan per l'iconica interpretazione di Brandon Lee nei panni di Eric Draven.

Le notizie a nostra disposizione si contano ancora sulle dita di una mano: sappiamo, infatti, che la produzione è già stata portata a termine e, soprattutto, che vedremo Bill Skarsgård come attore protagonista in The Crow.

Ad alimentare l’interesse e la curiosità del pubblico ci pensa il produttore Sam Pressman, il quale, ai microfoni di Deadline, assicura che il film “lascerà a bocca aperta il pubblico”. Come se non bastasse, Pressman rincara la dose ipotizzando, addirittura, possibili scenari che vedrebbero la nascita di un franchise in costante espansione. Aggiunge, infatti: “I nostri partner vogliono affrontarlo a 360 gradi, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo”.

Il produttore, dunque, ha le idee chiare sull’identità del prossimo The Crow, definendolo “un film anti-Marvel” in grado di intraprendere ed esplorare nuovi percorsi narrativi e di poter diventare il primo, grande mattone per costruire un universo condiviso.

The Crow, diretto da Rupert Sanders e scritto da Zach Baylin e Will Scheinder, sarà basato sulle avventure fumettistiche di James O’Barr e, sulla falsa riga del film originale del 1994, esplorerà le vicende del musicista rock resuscitato per vendicare la morte della compagna. Nel cast, oltre al già citato Bill Skarsgård, figurano FKA Twigs, Danny Houston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. È di pochi giorni fa la notizia, inoltre, che The Crow è stato acquisito da Lionsgate.