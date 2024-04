Il corvo: quando esce la nuova edizione home-video del cult con Brandon Lee?

Quando esce la nuova edizione home-video de Il corvo con Brandon Lee? In vista dell'uscita del remake de Il corvo, i fan potranno rivivere il film cult grazie ad una splendida versione celebrativa edita da Plaion Pictures in occasione del 30esimo anniversario dell'uscita originale.

Paramount e Plaion Pictures hanno infatti annunciato che questa nuova edizione de Il Corvo sarà disponibile dal 10 maggio in due esclusive edizioni Steelbook 4K UHD + Blu-Ray: il memorabile cult gotico-moderno che ha affascinato critica e pubblico, diventando una vera e propria opera icona degli anni 90, arriverà in due imperdibili edizioni da collezione, e sia l’edizione limitata Steelbook "Nera" che l'edizione limitata Steelbook "Blu" saranno impreziosite da 3 card e un poster esclusivi, oltre che da alcuni contenuti extra come il commento audio del regista Alex Proyas, i dietro le quinte, scene estese ed eliminate e molto altro ancora.

Il Corvo racconta la storia di Eric, un giovane musicista brutalmente assassinato insieme alla sua amata fidanzata: esattamente un anno dopo l’omicidio, Eric viene risuscitato dalla tomba da un misterioso corvo e, in cerca di vendetta, il musicista si scontrerà con una rete criminale sotterranea che deve rispondere dei suoi crimini.

Il supereroe soprannaturale del regista Alex Proyas (Dark City) è basato sull’omonima serie di fumetti, con il film che vede protagonista Brandon Lee nella sua ultima tragica interpretazione.

