Il Corvo, perchè è stato fatto un remake? Le origini del nuovo progetto

Alex Proyas si è scagliato contro il remake de Il Corvo e non è certo il solo: il film con protagonista Bill Skarsgård è infatti uno degli argomenti più discussi e controversi del momento. Ma come siamo arrivati a questo nuovo adattamento del fumetto di James O’Barr?

Definire tortuoso il cammino che avrebbe condotto alla realizzazione di questo remake sarebbe riduttivo: esso ebbe inizio nell’ormai lontano 2008, per volontà di Weinstein Company e Relativity Media (società che deteneva i diritti cinematografici dell’opera). All’iniziale coinvolgimento – come regista e sceneggiatore - di Stephen Norrington, si aggiunse nel 2010 quello di Nick Cave, chiamato per apportare migliorie al copione, mentre voci di corridoio indicavano Mark Wahlberg come candidato al ruolo di Eric Draven.

Norrington e Cave abbandonarono il progetto e, nel 2011, fu il turno di Juan Carlos Fresnadillo e Bradley Cooper, rispettivamente regista e attore designati. Il progetto si bloccò a causa di una disputa legale tra Weinstein Company e Relativity Media, mentre quest’ultima ingaggiava Alex Tse come sceneggiatore. Nel 2012, Weinstein Company e Relativity Media trovarono un accordo e furono coinvolti due nuovi registi e un nuovo sceneggiatore (rispettivamente, Javier Gutierrez, Jesse Wigutow e Cliff Dorman). Tra i papabili interpreti della figura centrale del film, oltre al nome di James McAvoy circolava già quello di Bill Skarsgård (entrambi negarono), mentre Tom Hiddleston era effettivamente in trattative per lavorare al film. Nonostante le reticenze iniziali rispetto al progetto, nel 2013 James O’Barr entrò nel team prima come consulente creativo e poi come sceneggiatore al fianco di Dorman: di lì a poco Gutierrez avrebbe rinunciato, cedendo il suo posto alla regia a Corin Hardy.

Mentre si avvicendavano ulteriori nomi di attori (tra cui Luke Evans e Nicholas Hoult), il progetto sembrò essersi arenato nel 2015. Relativity Media non mollò la presa e nel 2016 fu annunciato che Jason Momoa avrebbe dovuto interpretare Eric Draven in The Crow Reborn. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, finché Momoa e Corin Hardy non si tirarono indietro nel 2018.

Soltanto nel 2020, fu annunciata l’intenzione del produttore Samuel Hadida di non abbandonare l’idea, che iniziò a concretizzarsi nel 2022, con l’annuncio ufficiale del film diretto da Rupert Sanders. L’opera originale del 1994 si è conquistata un posto speciale nell’immaginario collettivo, elevandosi negli anni a vero e proprio cult, anche in virtù dell’indimenticabile performance di Brandon Lee. Il nuovo film con Bill Skarsgård riuscirà a reggere il confronto? Per sapere se tutte le peripezie che hanno condotto alla sua realizzazione non siano state vane possiamo soltanto attendere la data di uscita del film, prevista negli Stati Uniti per il 7 giugno 2024.

