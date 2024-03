Il corvo: le immagini del remake cancellato con Jason Momoa sono ancora stupende

In queste ore nelle quali i fan stanno dimostrando tutto il loro disappunto nei confronti del primo trailer del reboot de Il corvo con protagonista Bill Skarsgard, sui social sono tornate virale le foto del dietro le quinte del remake del 2018, che avrebbe visto Jason Momoa nei panni di Eric Davis.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, la versione de Il corvo di Jason Momoa, che sarebbe stata diretta dal regista Corin Hardy, famoso per aver firmato The Hallow e The Nun, presentava un look molto più dark e in linea con il film originale del compianto Brandon Lee, ma purtroppo dopo qualche mese di sviluppo la produzione fu interrotta a causa di divergenze creative e di tecnicismi legati ai diritti di sfruttamento del personaggio.

Il remake de Il corvo è in lavorazione da dicembre 2008, in varie forme: negli anni alla guida del progetto si sono succedi diversi registi, come Stephen Norrington, Juan Carlos Fresnadillo, F. Javier Gutiérrez e lo stesso Corin Hardy, con attori come Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston e Jason Momoa tutti scelti in varie fasi per interpretare il protagonista Eric Draven: la versione di Hardy/Momoa risale a circa il 2016, quando nel corso dell'estate di quell'anno le principali testate hollywoodiane annunciarono che il duo aveva iniziato i lavori sul progetto, che avrebbe dovuto avere il titolo di The Crow Reborn. Nel marzo 2018, la data di uscita del film era prevista per l'11 ottobre 2019, ma a maggio dello stesso anno fu annunciato che sia il regista Corin Hardy che la star Jason Momoa avevano abbandonato il progetto. Smauel Hadida, il detentore dei diritti della Davis Films, dichiarò che che cancellare il film fu "la decisione più difficile della mia vita".

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su Il corvo 2024, che invece uscirà il 7 giugno prossimo.

