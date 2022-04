Il Corvo, anche FKA Twigs si aggiunge al cast del remake

È giornata di annunci di casting per il remake de Il Corvo: dopo aver rivelato che Bill Skarsgård sarà Eric Draven nell'attesa pellicola, adesso la produzione aggiunge anche FKA Tigs all'ensemble.

È passato parecchio tempo da quando fu annunciata la prima volta la produzione di una nuova iterazione cinematografica de Il Corvo, e da allora ne sono cambiate di cose.

Ad esempio, il protagonista scelto inizialmente per portare di nuovo sul grande schermo il personaggio di Eric Draven era l'attore di Aquaman Jason Momoa, che tuttavia si è poi allontanato dal progetto, proprio come il regista designato Corin Hardy.

Adesso la parte del protagonista nel nuovo adattamento della graphic novel di James O’Barr è stata affidata alla star di IT Bill Skarsgård, mentre la regia della pellicola è passata a Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore, Ghost in the Shell), che lavorerà su una sceneggiatura di Zach Baylin (Una Famiglia Vincente - King Richard, Effetti Collaterali).

Intanto però, al reboot de Il Corvo si aggiunge anche un altro nome, quello della cantautrice britannica FKA Twigs, che però non sappiamo ancora chi porterà in scena.

Il Corvo non ha ancora una data d'uscita nelle sale, ma sembra che finalmente i lavori stiano per partire, con l'inizio delle riprese fissato per quest'estate.