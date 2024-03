Il corvo: tutto quello che dovete sapere sul contestato reboot con Bill Skarsgard

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale de Il corvo, pubblicato da Lionsgate questa settimana, vi forniamo una panoramica di tutto quello che dovete sapere sul nuovo film del famoso franchise tratto dal fumetto di James O'Barr.

Il corvo nasce appunto come fumetto, con James O'Barr che ha creato il personaggio nel 1989: la saga divenne famosa nel 1994 con l'uscita del film Il corvo, il cui debutto fu purtroppo accompagnato dalla notizia della morte dell'attore protagonista Brandon Lee, figlio di Bruce Lee rimasto tragicamente ucciso in un incidente sul set durante le riprese.

Dopo il film originale, che ebbe un grande successo, anche senza Brandon Lee seguirono numerosi sequel, tra cui The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2000) e The Crow: Wicked Prayer (2005). Ma la nuova versione de Il corvo, che arriva a quasi 20 anni dal precedente lungometraggio, sarà un vero e proprio reboot del franchise, che racconterà nuovamente la storia del film originale in chiave moderna: nel corso degli anni diversi registi e team creativi hanno tentato di portare a casa il progetto, tra cui il regista di Blade Stephen Norrington, la star Luke Evans o anche il regista Corin Hardy e l'attore Jason Momoa, ma alla fine la versione realizzata è stata quella diretta da Rupert Sanders e interpretata da Bill Skarsagard.

Nel cast ci saranno anche FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger, con la sceneggiatura a firma di Zach Baylin e Will Schneider. I produttori sono Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks, il defunto Samuel Hadida e il defunto Edward R. Pressman, con Lionsgate che distribuirà dopo aver acquisito il progetto lo scorso anno. "Il film originale ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura e continua a vivere ancora oggi", dissero all'epoca i produttori in una dichiarazione congiunta. “Siamo entusiasti di portare un nuovo adattamento per il pubblico di oggi che possa rispettare questa eredità e reinterpretarla, e non vediamo l’ora di condividere con voi questa nuova visione della saga”.

Il corvo uscirà nelle sale il 7 giugno, ma non avrà vita facile con il pubblico e i fan: vi segnaliamo infatti che Il corvo ha già stabilito un record negativo su YouTube poche ore dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale.

