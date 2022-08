Il Corvo, Danny Huston entra nel cast del remake con Bill Skarsgård

Il remake de Il Corvo è entrato in produzione ad Aprile, e a partire da quel momento le cose sono diventate reali dopo anni di chiacchiere. Bill Skarsgård è stato scelto per interpretare il protagonista Eric Draven, e con lui è stata annunciata anche FKA Twigs. Adesso un altro attore si è unito al cast: Danny Huston.

A riportare la notizia è The Hollywood Reporter, che chiarisce però di non avere altre informazioni circa il personaggio che Huston andrà a interpretare. Si tratta di un'aggiunta di grande livello: l'attore è infatti figlio d'arte del regista John Huston, e ha recitato in film importanti come The Aviator di Scorsese, I figli degli uomini di Cuarón e 30 Days of Night tra i tanti.

La produzione del film è al momento in corso in Repubblica Ceca, dove Zach Baylin sta lavorando alla sceneggiatura basata sulla graphic novel originale di James O'Barr, tenendo sempre conto del passato de Il Corvo, in particolare del film del 1994 con Brandon Lee. A dirigere i lavori c'è invece Rupert Sanders, regista inglese che ha precedentemente portato sui nostri schermi film come Biancaneve e il cacciatore e Ghost in Shell.

Intanto la casa di produzione annuncia che il remake de Il Corvo sarà presentato a Cannes, cosa che ci dà un'idea della portata del progetto.