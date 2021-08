Il corvo, Corin Hardy spera ancora di poter realizzare il reboot del cult con Brandon Lee

Corin Hardy ha lavorato per diversi anni ad una nuova versione de Il corvo, con il film che avrebbe incluso la star di Aquaman, Jason Momoa, come protagonista. Quel progetto alla fine si sfaldò completamente e se ne persero le tracce. Tuttavia Hardy è ancora riluttante a parlare dei dettagli del progetto, sperando ancora in uno sviluppo positivo.

"Si tratta di una storia di cui sono semplicemente innamorato e con cui mi sono sposato, ci ho messo tre anni e mezzo, quattro anni di vita e amore, sangue, sudore e lacrime, e ho un sacco di materiale, quindi non so se un giorno... suppongo che non voglia davvero mostrarli perché credo ancora che ci sarà un Il corvo prima o poi, vedremo" ha dichiarato Hardy.



"Penso che, considerando la graphic novel originale di James O'Barr e le successive versioni di quel personaggio nei fumetti, non ci sia motivo per non fare molto di più con quel personaggio, il concetto de Il corvo, la mitologia de Il corvo, e il tono e ciò che rappresenta è ancora unico nel mondo in cui ci troviamo oggi".

Il fumetto originale si concentrava sulla resurrezione di Eric Draven un anno dopo che lui e la sua fidanzata erano stati assassinati, con lo spirito soprannaturale di un corvo che gli permetteva di mettere in atto la sua vendetta su coloro che hanno causato la sua morte. La trama prese vita in un film del 1994 con protagonista Brandon Lee, passato alla storia anche per la tragica morte dell'attore proprio durante le riprese. I fan si sono chiesti se la morte di Brandon Lee abbia condannato il reboot.

Voi cosa ne pensate? Vedremo un'altra versione di Il corvo sullo schermo? Su Everyeye scoprite cinque revenge movie da non perdere, tra cui proprio Il corvo.