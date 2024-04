Il corvo, il controverso remake Lionsgate è stato rinviato: la nuova data d'uscita

A pochi giorni dall'anniversario della morte di Brandon Lee, in queste ore è arrivata la notizia del rinvio ufficiale de Il corvo 2024, controverso remake del cinefumetto cult realizzato da Lionsgate.

L'annuncio, fatto direttamente dalla famosa casa di produzione e di distribuzione, è arrivato a poche ore dal panel che Lionsgate terrà al CinemaCon di Las Vegas, l'annuale evento che riunisce le principali etichette di Hollywood e gli esercenti dei cinema per presentare le line-up dei titoli in arrivo: in anticipo sulla tabella di marcia, Lionsgate ha fatto sapere che Il corvo è stato rinviato di circa due mesi, dato che si è spostato dalla sua data d'uscita originale del 7 giugno alla nuova data del 23 agosto.

Il remake de Il corvo è diretto dal regista Rupert Sanders e vede Bill Skarsgård alla guida del cast nei panni di Eric Draven, con FKA Twigs come co-protagonista. Nel film ci saranno anche Danny Huston (30 Days of Night), insieme a Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King). La trama de Il corvo seguirà quella del film originale, a sua volta tratta dall'omonimo fumetto, e racconterà la storia delle due anime gemelle Eric Draven e Shelly Webster, il cui amore viene brutalmente interrotto da un duplice omicidio: Eric però tornerà dal mondo dei morti per vendicare sé stesso e soprattutto l'amata Shelly, dando la caccia ai loro assassini nei panni del 'Corvo'.

Prima di chiudere, ricordiamo ai fan del film originale che a maggio uscirà la nuova collector's edition de Il corvo di Brandon Lee.

