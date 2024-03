Il Corvo, in che modo fu completato il film dopo la morte di Brandon Lee?

Mentre la pubblicazione del trailer di Il Corvo sta facendo discutere gli utenti del web, vogliamo ricordare il film originale spiegando come, la produzione, fosse riuscita a terminare l’opera dopo la tragica morte di Brandon Lee grazie ad un sapiente utilizzo degli effetti speciali capace di rendere giustizia al lavoro fatto dall’attore.

Dopo aver riportato la data d’uscita di Il Corvo, torniamo ad occuparci del primo adattamento del fumetto di James O’Barr per analizzare il grande lavoro fatto in fase di post-produzione per completare il lungometraggio a seguito dell’incidente occorso al figlio del celebre marzialista.

Sebbene il film fosse stato praticamente completato, mancavano ancora le riprese di alcune scene chiave che necessitassero la presenza di Brandon Lee, costringendo il team a rivolgersi a un’ azienda esperta in computer grafica, la Dream Quest Images, già chiamata in causa per film quali Atto di Forza e The Abyss, per portare a termine il lavoro.

Tre scene fondamentali per la trama sono state dunque realizzate sfruttando le potenzialità di una tecnologia che, negli anni a venire, avrebbe, come sappiamo, cambiato definitivamente il volto del cinema.

Il primo dei tre momenti vede Eric Draven senza maglietta davanti ad uno specchio rotto che ne distorce l’immagine ed è stato realizzato utilizzando una clip non utilizzata di Lee da cui la figura dell’attore è stata estrapolata e inserita in un disegno al computer dello specchio.

La seconda scena mancante vedeva il protagonista attraversare una porta: in questo caso è stata utilizzata una ripresa in esterna dell’attore, che, dopo essere stata stabilizzata e corretta nei colori per farla sembrare girata al chiuso, è stata sovrapposta al girato di una porta, regalando l’illusione che Draven la stesse attraversando.

Il più famoso dei ritocchi è poi l’inquadratura più iconica e riconoscibile del film: quella in cui la macchina da presa si avvicina a Eric Draven nel buio, mentre si avvicina a una finestra che si affaccia sulla città, con un corvo poggiato sulla spalla, prima che l'inquadratura si allontani dal protagonista. In questa situazione, il corpo non è quello di Brandon Lee ma della sua controfigura, Chad Stahelski, con la testa del compianto attore mappata e incollata sullo stuntman in un risultato perfetto e realizzato in maniera tanto intelligente da non sfigurare con i lavori fatti oggi, a decenni di distanza.

Un lavoro attento e meticoloso, capace di rendere giustizia alla memoria dell'attore e di regalare ai fan un film di culto, rimasto impresso nell'immaginario collettivo.

In attesa di capire se il nuovo film riuscirà in qualche modo a rendere giustizia all’amatissimo originale, vi lasciamo al discusso trailer del reboot di Il Corvo.

