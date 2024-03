Il corvo, anche l'attrice del film originale boccia il look del reboot: 'Che schifo'

Dopo la reazione tutt'altro che entusiastica del regista de Il corvo Alex Proyas, anche l'attrice Rochelle DavidBrandon Lee, ha commentato il look del reboot in uscita il 7 giugno 2024.

L'attrice parlato delle prime foto ufficiali de Il corvo 2024 con la rivista TMZ, e la sua reazione iniziale dice già tutto: "Che schifo." La Davis ha chiarito di non avere problemi con il cast né con le capacità di recitazione di Bill Skarsgård, scelto per interpretare questa nuova versione del protagonista, ma ritiene che il suo aspetto non riesca a "catturare l'essenza di Eric Draven, che dovrebbe essere un brav'uomo con una buona anima".

L'attrice ha continuato descrivendo questa interpretazione del vigilante risorto come "squallido, sporco e trasandato", suggerendo che assomiglia più ai "cattivi che dovrebbe combattere che al personaggio titolare". L'attrice ha anche contestato la mancanza di diversità del nuovo film, ritenendo che "chiunque non fosse un maschio bianco etero" sarebbe stata una scelta migliore per il casting: "Forse la Lionsgate avrebbe dovuto trovare qualcuno che assomigliasse di più a Brandon Lee", attore figlio di Bruce Lee che come saprete perse la vita sul set durante le riprese del film originale in un tragico incidente.

Tanto per chiarire, Rochelle Davis ha anche affermato che non ha intenzione di guardare il remake de Il corvo, ma anche che non vuole spingere i fan a boicottarlo. Tuttavia, dobbiamo segnalare che finora la reazione degli appassionati per il reboot de Il corvo non è stata delle migliori.