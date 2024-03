Il Corvo, 5 cose che proprio non funzionano nel trailer del remake

Con l'uscita del primo trailer del remake de Il Corvo ci siamo fatti un'idea di come sarà il film, eppure secondo noi ci sono diverse cose che non funzionano: eccone cinque che abbiamo scelto per il trailer de Il Corvo.

Partiamo innanzitutto da questa vibe alla After, un po' alla tragedia romantica contemporanea il cui filone è stato abusato parecchio. Il Corvo sembra davvero il nuovo capitolo di After, elemento che non rende onore alla storia di James O'Barr.

Altra derivazione palese è quella da John Wick: la vendetta dell'antieroe solo contro tutti che inevitabilmente ucciderà i propri nemici, con un'estetica che sembra un po' scimmiottare quella dei film con Keanu Reeves.

Puntare poi così tanto sulla gestione sovrannaturale dei poteri del protagonista e non solo sembra voler strizzare l'occhio ai cinecomic, elemento che poco si sposa con la storia del fumetto.

L'estetica generale appare abbastanza "fatta con l'algoritmo", perdendo l'impronta data da Alex Proyas nel film con Brandon Lee. Che non doveva essere rifatta, ovviamente, ma che dà l'idea di poca identità per il remake.

Chiudiamo con la componente quasi da videoclip che Il Corvo sembra avere, tra slow motion messi qua e là e una canzone catchy a fare da insieme.

Nella speranza che il film possa risultare positivo, voi che ne pensate del trailer? Siete d'accordo con questi cinque punti? Diteci la vostra nei commenti! Noi vi lasciamo a quando esce il remake de Il Corvo.

