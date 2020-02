Ci sarà un corto dei Simpson a precedere le proiezioni di Onward - Oltre la magia

I film animati della Pixar sono sempre stati accompagnati, per tradizione, da un cortometraggio animato, e la cosa non cambierà ovviamente per l'atteso Onward - Oltre la magia di Dan Scanlon, solo che il corto che precederà la proiezione non sarà un originale dello studio, bensì dedicato ai Simpson.

Proprio così: una delle più amate ex-proprietà della Fox da poco acquisite dalla Disney grazie alla gigantesca fusione con la società dei Murdoch ha permesso adesso questo primo incontro, che da noi avverrà ormai solo il 16 aprile, a causa del posticipo della data d'uscita di Onward - Oltre la magia dettata dall'emergenza sanitaria nazionale per il Coronavirus.



Ad annunciare il cortometraggio intitolato Playdate with Destiny ci ha pensato la Disney tramite le pagine social dei Simpson. Il corto avrà come protagonista la più piccola della famiglia gialla più amata al mondo, Maggie Simpson, in quello che sembra essere un progetto animato muto, ricco di magia, amore e dolcezza.



Onward - Oltre la magia racconta di due fratelli, Ian e Barley Lightfoot, che devono trovare il modo di completare un incantesimo nelle 24 ore di tempo concesse per rivedere il padre, possibilitato a tornare in vita per un solo giorno e riportato nel mondo solo a metà... quella di sotto, le gambe.