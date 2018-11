Corto Maltese: il noto fumetto diventa un film, ecco il cast principale

Un altro noto fumetto sta per fare il grande salto verso il cinema. Come svela Variety, stavolta tocca a Corto Maltese, acclamato fumetto creato da Hugo Pratt che presto diventerà un'avventura in live-action diretta dal regista francese Christophe Gans.

Il regista di Silent Hill si occuperà della trasposizione cinematografica, come svelato da lui al sito: "Corto Maltese è uno di quei progetti che ho sempre sognato sin da quando ero un ragazzino che leggeva i suoi fumetti". Ad interpretare il famoso personaggio ci sarà Tom Hughes. "Ora che ho questa grande opportunità di trasporre questa incredibile avventura sul grande schermo, non trovo altro attore perfetto per la parte di Corto all'infuori di Tom" ha commentato il filmaker.

Insieme ad Hughes, nel cast vedremo anche l'attrice Milla Jovovich, impegnata attualmente con le riprese di Monster Hunter. La sceneggiatura del cinefumetto sarà scritta da William Schneider e la produzione dovrebbe iniziare entro gennaio.

La produzione è affidata a Samuel Hadida e la speranza è che il cinecomic possa dar inizio ad un nuovo franchise di avventura come è stato per Indiana Jones e I Pirati dei Caraibi. Secondo Variety, Gans è attualmente in trattative anche con Michelle Yeoh per affidarle un'altra parte nel progetto.

Stando al sito, questa trasposizione cinematografica all'alba del 20° secolo e seguirà Corto Maltese che viene ingaggiato da un gruppo rivoluzionario russo per dirottare un treno in mano allo zar Nicola II da San Pietroburgo a Vladivostok, completo di svariati piani per rubare l'oro.