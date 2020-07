Sotto corte marziale: 5 curiosità sul dramma con Bruce Willis e Colin Farrell

Questa sera su NOVE va in onda Sotto corte marziale, pellicola drammatica del 2002 diretta da Gregory Hoblit che vede come protagonisti Bruce Willis e Colin Farrell.

Nel film, tratto dall'omonimo romanzo di John Katzenbach, un prigioniero di colore viene ingiustamente incolpato per l'omicidio di un soldato americano durante la seconda guerra mondiale. Il tenente Hart (Farrell) intraprende così una lotta contro i pregiudizi dei suoi commilitoni, ottenendo un regolare processo presieduto dal colonnello McNamara (Willis).

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi i retroscena da non perdere sul dietro le quinte di Sotto Corte Marziale:

Il film doveva essere diretto da Alfonso Cuarón , che però abbandonò il progetto per dedicarsi a Y tu mamá también - Anche tua madre.

, che però abbandonò il progetto per dedicarsi a Y tu mamá también - Anche tua madre. Verso la fine del film, Hart si nasconde da due guardie che stanno conversando in tedesco. Questa è la traduzione del folle dialogo originale: "Il mio cane non ha un naso", "Di cosa profuma?", "Terribile".

Lo sceneggiatore Bill Ray scrisse la pellicola senza avere letto il romanzo da cui è tratto. Rivelando questa "dolorosa ammissione", Ray spiegò che quando salì a bordo del progetto erano già state realizzate diverse versioni dello script, e dunque il suo lavoro consisteva nel fare funzionare ciò che era stato scritto in precedenza.

da cui è tratto. Rivelando questa "dolorosa ammissione", Ray spiegò che quando salì a bordo del progetto erano già state realizzate diverse versioni dello script, e dunque il suo lavoro consisteva nel fare funzionare ciò che era stato scritto in precedenza. Per il ruolo da protagonista furono contattati anche Edward Norton e Tobey Maguire.

La canzone suonata dalla band durante il musical è "Der Fuehrer's Face", brano realizzato da Spike Jones e gli His City Slickers per il cortometraggio propagandistico anti-nazista con Paperino pubblicato da Disney nel 1943.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare alcune curiosità sulla vita di Bruce Willis. Intanto, Colin Farrell ha parlato del suo amore per Batman in vista del suo ruolo nel film di Matt Reeves, nel quale vestirà i panni del Pinguino.