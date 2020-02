La Corte dei Gufi in The Batman? Le nuove foto sembrano confermare una teoria

Le nuove foto dal set di The Batman hanno scatenato l'entusiasmo dei fan, con la presenza di Catwoman e della nuova Bat-moto che hanno monopolizzato le attenzioni dei social.

Tuttavia, ad alcuni fan dall'occhio aguzzo non è sfuggito un dettaglio molto particolare che potrebbe aver indirettamente confermato una popolare teoria sulla presenza della Corte dei Gufi: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, gli avambracci della nuova tuta di Batman sembrano corrispondere a quelli di Talon, un popolare villain del Cavaliere Oscuro relativamente nuovo nel panorama DC Comics (è stato creato dallo scrittore Scott Snyder nel 2011).

La presenza di Talon o della Corte dei Gufi sarebbe un modo per differenziare totalmente la trama di The Batman da quanto visto finora nei passati adattamenti cinematografici incentrati sul personaggio, e considerato che dare specificità al suo nuovo film sembra essere l'obiettivo principale dello sceneggiatore e regista Matt Reeves, scegliere questi avversari praticamente sconosciuti al grande pubblico potrebbe risultare una mossa molto utile alla causa.

Ricordiamo che nel film sono già stati confermati l'Enigmista (che sarà interpretato da Paul Dano), Pinguino (Colin Farell) e Carmine Falcone (che avrà il volto di John Turturro) ma la trama riguarderà un'intricata indagine che Batman dovrà risolvere tramite le sue capacità deduttive, e in passato è stato riferito che nel film sarebbero apparsi diversi criminali di Gotham.

