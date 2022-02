Corro da te, la nuova data d'uscita del film con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino

Nuova data d'uscita per Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani con protagonisti Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Come precedentemente annunciato, il film doveva essere programmato nelle sale cinematografiche lo scorso 10 febbraio. Ora è stata annunciata la nuova data ufficiale di distribuzione.

Corro da te sarà al cinema dal prossimo 17 marzo. L'opera di Milani è il remake della commedia francese Tutti in piedi di Franck Dubosc.



La trama di Corro da te racconta la storia di Gianni (Favino), un uomo d'affari di mezz'età, affascinante e affermato. La sua vita sentimentale è quella del classico donnaiolo, fino a quando non conosce Chiara (Leone), una musicista e tennista paraplegica della quale s'innamora. Per cercare di conquistarla, Gianni si finge disabile e inizia a corteggiarla.

Favino di recente ha recitato in un film di Amanda Sthears; su Everyeye trovate la recensione di Promises, con protagonista l'ex star di Romanzo criminale.



Il cast del film è composto da Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Eleonora Romandini, Michele Placido, Giulio Base, Vanessa Scalera, Cesare Capitani e Pietro Sermonti.

Riccardo Milani torna al cinema a poca distanza dal suo ultimo film, il sequel di Come un gatto in tangenziale, con protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Luca Argentero.



