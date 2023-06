La Corrispondenza, l'ultima indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone

Jeremy Irons e Olga Kurylenko sono protagonisti di uno dei film di Giuseppe Tornatore che ha avuto più appeal all'estero grazie alle sue atmosfere e al mistero costante che lo circonda. La corrispondenza racconta la storia di una studentessa che inizia uno scambio di messaggi con un prof scomparso.

Il film, più che essere ricordato per la sua storia o per le sue particolari velleità artistiche, ha ottenuto un enorme riconoscimento globale per la sua bellissima colonna sonora. Realizzata dal maestro Ennio Morricone, alla sua ennesima collaborazione con Giuseppe Tornatore, è l'ultimo lavoro fatto dal grande compositore prima della sua morte avvenuta nel 2020. Ciò che legava i due artisti era una profonda e sincera amicizia che si è tradotta anche nel documentario Ennio, realizzato da Tornatore dopo la sua scomparsa.

In alcune clip del documentario Ennio si nota come il compositore mettesse anima e corpo nei suoi lavori. La maggior parte delle volte, quando riguardava Morricone, la colonna sonora era capace di superare il film aggiungendo elementi di memorabilità a film che, già di loro, avevano alle spalle storie di altissima qualità. La Corrispondenza è uno di quei casi in cui la colonna sonora ingloba il film che, secondo molti, non è tra i più indimenticabili di Giuseppe Tornatore.

