Si corre senza sosta nel nuovo spot tv ufficiale di Sonic - Il Film

La pagina ufficiale Twitter ha pubblicato online un nuovo video promozionale (uno spot) dell'attesissimo Sonic - Il Film, adattamento cinematografico dell'omonima serie videoludica targata SEGA diretto da Jeff Fowler e al centro del dibattito mediatico per il controverso cambio di look del protagonista.

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action dedicato all'icona videoludica è stato rimandato di qualche mese proprio per permettere al regista Jeff Fowler e al suo team di lavorare al nuovo look del protagonista, sotto la supervisione del produttore Tim Miller, regista di Deadpool e Terminator: Destino Oscuro. La nuova data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020 negli Stati Uniti.

Nel film, lo ricordiamo, Sonic sarà doppiato da Ben Schwartz, mentre il cast live-action include Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e Adam Pally nel ruolo del collega di lavoro di Tom. Insieme a loro anche Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Neal McDonough.

Quello della Paramount Pictures è il primo adattamento cinematografico per il personaggio di Sonic, sebbene sia precedentemente apparso tramite brevi cameo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet.



Vi lasciamo all'approfondimento dedicato al cambio di look di Sonic. Quanto state aspettando questo adattamento? Fatecelo sapere senza indugi nei commenti in calce alla notizia.