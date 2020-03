Tra corpo e anima nel primo poster ufficiale di Soul della Pixar

La Disney ha pubblicato online il primo poster ufficiale dell'intrigante e atteso Soul di Pete Docter (Inside Out), nuovo film animato dello studio Pixar che seguirà quest'anno Onward - Oltre la magia di Dan Scanlon, che sarebbe dovuto uscire in Italia lo scorso 5 marzo ed è invece stato posticipato al 16 aprile a causa dell'emergenza Coronavirus.

In quella che potrebbe anche essere la locandina definitiva di Soul - ma non crediamo - vediamo il protagonista in tutta la sua altezza, Joe Gardner, posare su di un pacifico sfondo blu notte mentre la sua anima sbuca dal suo cuore sorridente e tenerissima. In basso troviamo invece quello che dovrebbe essere il suo gatto, che appare già così una bellissima mascotte.



La storia di Soul segue l'insegnante di musica Joe Gardner che ha finalmente l'occasione di esibirsi su di un palco di musica Jazz dopo averlo sognato per anni, ma un incidente stradale fa sì che la sua anima venga separata dal corpo e trasportata su You Seminar, un centro evolutivo per le anime dove queste recepiscono emozioni e passioni prima di essere immesse nuovamente all'intero dei bambini appena nati. Joe si ritrova così costretto a collaborare con le anime in addestramento, tra cui 22, una curiosa anima con una strana visione della vita e rimasta in seminario troppo a lungo. L'obiettivo e tornare nel corpo originale.



Soul è atteso nelle sale americane il prossimo 15 giugno 2020 e in Italia il 16 settembre. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al primo teaser trailer di Soul e sulle parole del compositore Trent Reznor.