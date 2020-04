Coronavirus: Will Ferrell e Kristen Wiig nella prima soap-opera a distanza

Nel corso di un nuovo episodio "casalingo" del Tonight Show di Jimmy Fallon, il popolare comico e conduttore ha messo in scena un siparietto con l'aiuto di Will Ferrell e Kristen Wiig per la prima soap opera ai tempi del Coronavirus.

Il tutto nasce come parodia di Days of Our Lives, celebre soap opera che da anni va in onda su NBC e spesso parodizzata anche da Friends, quando Joey appariva nella serie nei panni del Dr. Drake Ramoray. La parodia del Tonight Show, intitolata The Longest Days of Our Lives, in riferimento all'attuale situazione di quarantena forzata, è aggiornata quindi ai tempi del Coronavirus e delle direttive sul social-distancing che obbliga i cittadini a mantenere una distanza di sicurezza tra loro quando si esce e a rimanere confinati in casa a parte le emergenze.

Nella scenetta la Wiig è Vanessa e Melinda Charmin, mentre Ferrell interpreta Alejandro, Montgomery, e Fontaine, con Fallon nei panni di Winston, dove si raccontano amori, perdite, tradimenti e rivelazioni scioccanti sui personaggi e naturalmente una serie di rime, tutte con i personaggi collegati tra loro via videochat. I personaggi cambiano continuamente aspetto con l'aiuto di parrucche e baffi finti e lo sketch termina con un grande colpo di scena. Prossimamente rivedremo la Wiig in Wonder Woman 1984.

In questi ultimi tempi anche in Italia le star del grande schermo intrattengono i propri fan, soprattutto sulle loro pagine ufficiali sui social netowrk. Tra gli ultimi, anche Carlo Verdone, che ha consigliato a tutti di ascoltare molta musica rock in questo periodo di reclusione nonché di leggere un classico della letteratura latina come Seneca: "Consiglio di rilassarci come della buona musica, musica classica o anche buona musica rock. Letture: Lucio Annio Seneca. Se volete più forza nell'animo un suggerimento per riflettere bene: Lucio Annio Seneca - Lettere a Lucilio".