Coronavirus: la Warner farà uscire Birds of Prey in digitale prima del previsto

In una mossa che non ha precedenti, la Warner Bros. diffonderà Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn in versione digitale molto prima di quanto precedentemente previsto. Questo a causa della diffusione dell'epidemia del coronavirus (COVID-19) che sta mandando in aria i piani degli studios.

Vista la situazione che sta portando anche gli Stati Uniti a raccomandare alla propria popolazione l'auto-isolamento e la quarantena forzata, la Warner ha deciso di pubblicare in versione digitale il film Birds of Prey già il prossimo 24 marzo (via streaming e varie piattaforme di video on demand), nonostante il film sia uscito solamente lo scorso febbraio. Una mossa molto simile a quella della Disney pochi giorni fa per l'uscita in digitale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker il 14 marzo scorso, solo che l'ultimo film della saga della Lucasfilm sarebbe dovuto comunque arrivare pochi giorni dopo, nello specifico oggi 17 marzo.

La stessa strategia, o parecchio simile, è stata recentemente adottata anche dalla Universal che metterà a disposizione per lo streaming digitale on demand film come L'uomo invisibile, The Hunt o Trolls a un costo di $19.99 dollari per 48 ore di noleggio (ricordiamo che questi film sono anche contemporaneamente nelle sale americane).

A fronte di un budget stimato di 85 milioni di dollari, Birds of Prey ha incassato dalla sua run cinematografica circa 200 milioni, dopo un'apertura molto debole di circa 33 milioni; prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus, il film non aveva ancora una data precisa per l'arrivo in home video, ma si presupponeva sarebbe uscito verso maggio o giugno.

Oltre a Birds of Prey, sarà pubblicato in digitale anche The Gentleman di Guy Ritchie, l'altra grossa uscita di febbraio della Warner, capace di incassare circa 115 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 22 milioni. In Italia quest'ultima pellicola dovrebbe uscire a maggio (salvo rinvii dell'ultim'ora).