CoronaVirus: i Walt Disney World Resort donano il cibo per aiutare i meno fortunati

L'emergenza CoronaVirus si estende di ora in ora andando ad intaccare anche il solido impero Disney, ma anche nelle difficoltà la compagnia cerca di trovare un lato positivo, donando le scorte di cibo dei sui Resort a chi ne ha più bisogno.

Quando i messaggi del più magico cinema d'animazione diventano parte integrante dell'etica di un'azienda si può dire che, forse, Walt Disney ci abbia visto davvero lungo quando nel 1923 fondò la Walt Disney Company.

A quasi un secolo di distanza, la compagnia si distingue ancora una volta per il suo lavoro e il clima che da sempre la contraddistingue. Appena ieri dalla pagina Instagram dei Walt Diney Studios (post e video in calce) è stato annunciato che, in seguito alla chiusura forzata di tutti i parchi a tema, l'enorme quantità di cibo acquistata per i clienti dei lussuosi Resort sarà donata alla Harvest Food Bank, con sedi ad Orange County e in Florida.



Con un totale di più di 1,2 milioni di pasti, che si aggiungeranno a quelli già regolarmente donati dall'azienda, la House of Mouse ha deciso di dare una mano a tutti coloro che a causa dell'emergenza sanitaria rischiano di essere tra i più colpiti e dimenticati.



Oltre alla campagna alimentare, la Banca del cibo americana è supportata anche con regolari donazioni e volontariato dei dipendenti della Disney.