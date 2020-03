Coronavirus-Tom Hanks: Warner Bros diffonde un comunicato sullo stato della produzione

Nella notte si è diffusa rapidamente la notizia del contagio da Coronavirus subito da Tom Hanks e dalla miglie Rita Wilson mentre questi si trovavano in Australia per le riprese del nuovo film di Baz Luhrmann, il biopic su Elvis Presley attualmente senza un titolo ufficiale. In seguito, Warner Bros. ha diffuso un comunicato importante.

Dopo le dichiarazioni diffuse dai diretti interessati, Hanks e la moglie, in un messaggio contraddistinto dalla nota pacatezza dell'attore, anche la Warner ha cercato di rasserenare gli animi, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità locali e i servizi sanitari del posto per garantire la sicurezza di tutta la produzione coinvolta nelle riprese.

"Siamo a conoscenza che un membro della compagnia del nostro film su Elvis, attualmente in pre-produzione sulla Gold Coast, in Australia, è risultato positivo al test per il COVID-19 (coronavirus). Stiamo lavorando a stretto contatto con le appropriate strutture sanitarie del luogo per identificare e contattare chiunque potrebbe essere stato in contatto con l'individuo. La salute e la sicurezza dei membri della nostra compagnia è la nostra priorità maggiore e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano nelle nostre produzioni in tutto il mondo. L'individuo risultato positivo al test per il COVID-19 sta attualmente ricevendo il trattamento adeguato".

Fino a poche ore prima di questa dichiarazione, Tom Hanks e Rita Wilson erano le uniche persone note del film ad aver contratto la malattia, hanno affermato gli addetti ai lavori, senza escludere che vi possano essere altri contagiati nel team di lavoro.

Nel film di Luhrmann, Hanks vestirà i panni del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis Presley. Per chi non lo conoscesse, Parker è stato per lungo tempo sotto la luce dei riflettori, per aver portato alla ribalta quel giovane musicista, che tempo dopo sarebbe diventato la leggenda del rock, nonché una delle icone più importanti e rinomate dell'immaginario collettivo.