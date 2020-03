Coronavirus-Tom Hanks, il figlio Chet aggiorna sui suoi genitori: 'Non sono preoccupati'

La notizia dell'avvenuto contagio di Tom Hanks e Rita Wilson sul set australiano del biopic su Elvis Presley ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma adesso è il figlio della coppia, Chet, ad aggiornare sullo stato di salute dei propri genitori, rassicurando un po' tutti.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Chet Hanks ha infatti rassicurato tutti aggiornando sulla situazione e affermando che sia il padre che la madre non sono preoccupati dalla loro condizione e che non sembrano essere così malati: "Sì, è vero. I miei genitori hanno il coronavirus. Folle. Sono entrambi in Australia al momento perché mio padre sta girando un film laggiù ma ho appena parlato con loro al telefono. Stanno entrambi bene, non sono nemmeno così malati. Non sono preoccupati, non si stanno muovendo ma stanno prendendo tutte le necessarie precauzioni per la loro salute, ovviamente".

In precedenza, era stato lo stesso Tom Hanks a informare l'opinione pubblica della condizione di salute sua e della moglie attraverso un altro post condiviso sui suoi account social: "Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci sentivamo un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lieve febbre. Per fare le cose per bene, com'è necessario nel mondo in questo momento, abbiamo fatto il test per il Coronavirus ed è risultato positivo. Bene adesso. Cosa fare in seguito? Il personale medico ha protocolli che devono essere seguiti. Gli Hanks verranno testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Non si può far altro se non avere un approccio giorno per giorno, no? Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx!".

Dopodiché è stata la volta della Warner Bros. - il film su Elvis Presley con la regia di Baz Luhrmann è una loro produzione - a diffondere un comunicato in cui esplicita l'intenzione di voler garantire la sicurezza di tutti i suoi impiegati.