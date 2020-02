Il Coronavirus svuota le sale: dati di incasso al box office bassissimi nel week-end

Nonostante l'esordio de Il Richiamo della Foresta e Bad Boys III, è ancora Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino a vincere il box office del week-end, che però a ben guardare è stato caratterizzato soltanto dai vinti.

La giornata di sabato 22 infatti ha registrato un brusco calo del -30,30% rispetto allo stesso sabato di un anno fa, effetto dell'epidemia di Coronavirus che ha colpito il Nord-Italia. La Regione Lombardia, che generalmente rappresenta da sola quasi il 20% del fabbisogno del botteghino nazionale, ha riscontrato una discesa totale del -42.21%, e con le chiusure delle sale cinematografiche sul territorio il dato non ha fatto che peggiorare.

Domenica infatti la Lombardia ha incassato solo 96.717 euro su un totale di 1 milione a livello nazionale, un calo del -84% rispetto ad un anno fa (quando domenica 24 febbraio 2019 si incassava 595.245 euro nella regione): pensate che l'intero totale nazionale di ieri domenica 24 ha registrato un ribasso del -52%, sempre in rapporto con la stessa domenica di un anno fa. Da oggi il blocco delle sale si estenderà fra l'altro all'Emilia, al Friuli, al Veneto e al Piemonte.

Come vi abbiamo già segnalato è stata rinviata l'uscita dei film di Carlo Verdone e Giorgio Diritti, mentre in mattinata ci è arrivata la comunicazione che l'anteprima stampa di Milano per il film Disney/Pixar Onward è stata annullata. Rimane in programma quella romana, con l'uscita del film prevista nelle sale il 5 marzo.