Coronavirus, i Sindacati Cinematografici americani in soccorso dei loro associati

Come riporta Deadline, la Cinematographers Guild of America ha deciso di ridurre del 100% le quote d'iscrizione dei suoi associati per il secondo trimestre dell'anno, il che significa dal 1° aprile, stanziando nel farlo anche 500 mila dollari nel suo Hardship Found così da fornire sussidi di 1.000 ciascuno ai membri più bisognosi.

Prendendo queste misure a causa dello shutdown dovuto alla Pandemia di Coronavirus, il sindacato dei direttori della fotografia americani ha deciso di schierarsi dalla parte dei suoi iscritti, dichiarando inoltre in una nota ufficiale: "Supereremo tutto questo restando insieme". Il consiglio del sindacato si è riunito in seduta mercoledì e "ha supportato in modo schiacciante tutte le proposte presentate per fornire assistenza agli associati".



Tre la altre misure ci sono anche:



- I membri possono versare le loro quote nel fondo, in totale libertà, in aiuto degli associati che hanno perso il lavoro a causa dello shutdown

- Accesso diretto alle risorse così da supportare velocemente i membri in difficoltà

- Rinvio di ogni riunione fino a data da destinarsi



Tra gli altri sindacati si stanno muovendo in modo simile anche quello degli attori, dei registi, dei produttori e dei truccatori. Di par suo, Netflix ha aperto un fondo di sussidio per i propri creativi in difficoltà.