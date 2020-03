Coronavirus: Ryan Reynolds e Blake Lively hanno donato un milione di dollari

La lotta al coronavirus, oltre all'eccezionale impegno e lavoro di tutto il personale sanitario coinvolto in prima persona sul campo, è sostenuta anche dalle donazioni che arrivano puntualmente da tutto il mondo. Tra queste anche quelle di Ryan Renolds e Blake Lively che hanno raccolto la cifra di un milione di dollari.

La coppia ha deciso di supportare economicamente Feeding America e la Food Banks canadese, due associazioni che provvedono a consegnare pasti a chi purtroppo non può permetterseli. La donazione è arrivata insieme a un post pubblicato da Reynolds sul suo account Instagram, nel quale spiega quanto sia importante sostenere questa lotta contro questa emergenza sanitaria: "Il Covid-19 ha avuto un impatto brutale sulla vita delle persone più anziane e sulle famiglie a basso reddito. Blake ed io abbiamo deciso di donare un milione di dollari, da dividere tra la Feeding America e la Food Banks canadese. Se potete dare qualcosa, questi istituti hanno bisogno. Prendetevi cura del vostro corpo e del vostro cuore, fate spazio alla gioia, chiamate chi è isolato e può avere bisogno di un contatto umano".

L'attore ha quindi chiuso il suo messaggio con l'immancabile frecciatina sarcastica all'amico/rivale Hugh Jackman: "Potete trovare Hugh Jackman al numero 1-555-faccina che piange – Hugh".

Anche la Lively è intervenuta sul proprio profilo Instagram per rilanciare la stessa iniziativa e ricordando di mantenere le distanze da chi amiamo per proteggere chi non ha la possibilità di potersi isolare. L'ironia, poi, è di famiglia, visto che l'attrice ha mandato una frecciatina al marito ricordandogli che "'prendere le distanze emotive' da sua suocera non rientra tra le misure precauzionali".

Tornando ad argomenti più leggeri, Reynolds fino a qualche settimana fa era impegnato nelle riprese di Red Notice prima che queste venissero interrotte proprio per l'emergenza sanitaria, come segnalato da The Rock stesso. Lo vedremo in sala prossimamente con Free Guy e con il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard. La Lively, invece, è uscita nelle sale americane con The Rhythm Section di Reed Morano.